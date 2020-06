Das Plastik-Recycling-Projekt ist Teil von Generation M, dem Nachhaltigkeitsprogramm der Migros, das 2012 von Jung von Matt/Limmat entwickelt wurde. Das grüne M symbolisiert die Verpflichtung der Migros zu Umweltschutz, nachhaltigem Konsum und einem sozial vorbildlichen Handeln, heisst es in einer Mitteilung. Im Rahmen von Generation M sei in den letzten Jahren eine Vielzahl an Projekten realisiert worden, mit der Einführung des Migros-Plastik-Sammelsacks sei nun ein weiteres umgesetzt.

Mit der schweizweiten Umsetzung des Plastikrecyclings übernimmt die Migros eine Pionierrolle (persoenlich.com berichtete). Die von Jung von Matt/Limmat entwickelten Key Visuals sprechen laut Mitteilung eine klare und unmissverständliche Sprache: Jetzt beginnt die Ära des konsequenten Plastikrecyclings, Ausreden gelten nicht mehr. So einfach und unkompliziert konnte Plastik noch nie recycelt werden. Die Kampagne umfasst umfangreiche POS-Elemente und wird schweizweit gestaffelt unter anderem mit OOH-Massnahmen begleitet. «Wir freuen uns sehr, mit Generation M und insbesondere mit dem Recycling-Projekt zusammen mit der Migros einen Beitrag für die Zukunft der Schweiz zu leisten und eine nachhaltige Veränderung zu unterstützen», wird Thomas Steiner, Chief Operating Officer von Jung von Matt/Limmat, zitiert.

Verantwortlich bei Migros: Désirée Strassmann, Bettina Huwyler (Campaigning), Valentin Haag, Nacine deGenot (Brand Management), Sarah-Jane Wirz (Digital), Sara Osmani (Kommunikation & Medien), Simone Blaser (Media). Iris Kramer (Sales Promotion); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Rob Hartmann (Creative Direction), Fabian Zahner, Cenk Korkmaz (Text) David Hanselmann, Vanessa Savi (Art Direction), Pia Chlumetzky (Strategie), Marlies Aringer, Sebastian Kaps (Projektleitung), Vera Riemeier (Executive Project Director), Nick Schoberth (Client Director), Thomas Steiner (Chief Operating Officer). (pd/cbe)