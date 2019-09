Ruf Lanz: Bei Hiltl ist kein Tier im Visier

Die aktuelle Kampagne während der Jagdsaison bringe die Haltung auf den Punkt, die alle Hiltl-Angebote verbindet: Der Genuss gehe nie auf Kosten von Tieren. Dies wird demonstriert anhand von typischen Jagdszenen, bei denen das Visier nicht auf das Tier gerichtet ist - sondern auf Salate, Früchte, Obst oder Speisepilze in ihrem Umfeld. So gelingt es, in einem Bild beides zu vereinen: das, was bei Hiltl frisch auf den Tisch kommt. Und das, was bei Hiltl verschont bleibt, heisst es in einer Mitteilung.

Hiltl in Zürich ist laut Guinness World Records das älteste vegetarische Restaurant der Welt. Es wurde 1898 von Ambrosius Hiltl gegründet und wird heute von Rolf Hiltl in vierter Generation geführt. Aus dem einstigen «Wurzelbunker» wurde ein hybrides Haus mit bedientem Restaurant, Buffet, Club, Kochatelier, Akademie, Catering und Events. Zudem hat Hiltl in den letzten Jahren diverse neue Standorte eröffnet.

Seit 2006 sorgt Ruf Lanz als Leadagentur dafür, dass die Marke Hiltl in aller Munde bleibt. Die pointierten Kampagnen wurden vielfach ausgezeichnet - u. a. mit einem Evergreen-Award vom Art Directors Club Switzerland für ihre kreative Konstanz, wie die Agentur weiter schreibt.

Verantwortlich bei Hiltl: Rolf Hiltl (Gesamtverantwortung), Patrick Becker (Leiter Marketing & Kommunikation), Milo Stegmann (stv. Leiter Marketing); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger, Isabelle Hauser (Art Direction), Markus Ruf (Text), Marc Gooch (Beratung). (pd/lol)