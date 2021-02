Als Spezialistin in Usability, User Experience und Verhaltensökonomie geht die Unternehmensberatung Die Ergonomen Usability AG Dinge stets aus der Benutzerperspektive an. Sie vereinfacht Komplexes für Benutzer, sei es bei Produkten, Dienstleistungen oder Prozessen, wie es in einer Mitteilung heisst. Für die Auftraggeber der Ergonomen resultiert dies in höherer Kundenzufriedenheit, gesteigertem Absatz, weniger Serviceaufwand, mehr Projektsicherheit und tieferen Risiken.

Passend dazu hat die Agentur PAM Advertising die Positionierung erarbeitet: «Die Unternehmensberatung, die sich nicht in Theoriegeplänkel verliert, sondern die Benutzerfreundlichkeit bei Lösungen für den Nutzer über alles stellt.» Zum Ausdruck bringe dies der Slogan «Benutzerfreundliche Grüsse», heisst es weiter





Nebst Positionierung und Slogan kreierte PAM drei Inserate, welche die Expertise der Ergonomen aufzeigen. Die Inserate erscheinen in der Netzwoche und im IT-Markt.

Verantwortlich bei Die Ergonomen Usability AG: Marc Bloch Sommer (CEO), Dr. Christopher H. Müller (Inhaber, Expert Consultant); verantwortlich bei PAM Advertising: Parvez Sheik Fareed, Miro Pfister (Kreation, Strategie). (pd/lom)