Equipe: Bezahlen macht jetzt Ba-Bing

Mobiles kontaktloses Zahlen ist derzeit so relevant wie nie zuvor, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Passend zur neuen Normalität will die Kreditkartenherausgeberin Viseca nun gemeinsam mit Apple und teilnehmenden Schweizer Banken mobiles Bezahlen mit Apple Pay auch hierzulande zum Erfolg verhelfen.

Ein Schritt, der angesichts eines iPhone-Anteils von über 40 Prozent auf der Hand liegt. Denn mit ihrem Apple-Gerät haben viele Schweizer die derzeit simpelste und sicherste Mobile-Payment-Lösung bereits in der Hand. Zweimal Knopf klicken. Einmal auf den Bildschirm schauen. iPhone ans Terminal halten. Fertig. Das Einzige, was man dafür tun muss, ist einmalig seine Kreditkarte zu aktivieren.







Genau dazu will Viseca nun die Schweiz motivieren. Die simple Botschaft: Man kann sich sein Leben entweder weiterhin schwer machen. Oder man nutzt seine Kreditkarte gemeinsam mit dem iPhone oder der Apple Watch für die schnelle, einfache und kontaktlose Zahlung mit Apple Pay.

















Viseca vertraut bei der Einführung von Apple Pay komplett auf die Leistung von Equipe. Gemeinsam wurde von der Strategie über Out-of-Home, Online-Videos, Social-Media-Campaigning und die Kampagnen-Landingpage bis hin zu 1-2-1-Massnahmen alles zusammen entwickelt und umgesetzt.

Auch die gesamte Mediastrategie, die Mediaplanung, das Media-Buying und die Ad-Operations aller Media-Kanäle inkl. SEA werden für die Kampagne von Equipe aus einer Hand geliefert.





Verantwortlich bei Viseca: Sandra Ulrich (Head Marketing), Tsering Ngorkhangsar (Digital Marketing Manager), Tobias Wirth (Head Digital Business), Irnanda Muchtadi (Digital Product Lead); Filmproduktion: Derderler, Regie: Henrik Hanson. (pd/lol)