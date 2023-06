Restaurants in Zürich: Bierschilder in der Stadt wieder erlaubt

Nach dem Verbot von neuen Bierwerbeschildern an Beizen und Restaurants letztes Jahr (persoenlich.com berichtete), passt der Zürcher Stadtrat die «Vorschriften über das Anbringen von Reklameanlagen im öffentlichen Grund» wieder an, wie es in einer Mitteilung des Stadtrats heisst. Ab dem 1. Juli, dürfen Gastwirtschaftslokale wieder neue Bierschilder anbringen.

Die Anpassung folgt als Reaktion auf die zwei Gemeinderats-Postulate vom September 2022, die eine Aufhebung des Verbots forderten. Da das Verbot nur neue Bierschilder umfasst, würde es neue Beizen im Vergleich zu etablierten benachteiligen. (pd/sda/yk)