Hühnerhaltung: Bund startet Kampagne für artgerechte Haltung

Media Focus Schweiz

Schweizer Werbemarkt legt deutlich zu

Schweizer Werbemarkt legt deutlich zu

Sieben Milliarden Brutto-Werbefranken sind 2022 geflossen. Das entspricht einem Plus von 22,6 Prozent.

Sieben Milliarden Brutto-Werbefranken sind 2022 in der Schweiz geflossen. Das entspricht einem Plus von 22,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wie ein exklusiver Einblick in die Zahlen vom letzten Jahr zeigt, legte eine Branche besonders stark zu.

von Christian Beck