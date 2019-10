Rod Kommunikation: Dank Bankkonto gratis an den Strand

Free25 nennt sich das neue Angebot der Migros Bank für junge Erwachsene, das mit witzigen Animations wirbt. Wer ein Free25-Konto abschliesst, ist mit etwas Glück ratzfatz in den Ferien – ob am Strand oder bei einem City-Trip. Die Kampagne wurde zusammen mit Rod Kommunikation konzipiert und umgesetzt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Der Animationskünstler Neil Stubbings habe die witzigen Clips realisiert, die Jugendliche dazu inspirieren sollen, bei der MigrosBank ein Free25-Konto zu eröffnen. Der schnelle Schnitt und der abgefahrene Plot signalisieren, wie einfach und unkompliziert es ist, bei der MigrosBank ein Konto abzuschliessen, heisst es weiter. Und mit etwas Glück sei die junge Neukundin oder der Neukunde schon bald in den Ferien.

Verantwortlich bei MigrosBank: Nicole Koller, Oliver Estermann; Konzept und Realisation: Rod Kommunikation; Animation und Regie: Neil Stubbings; Online-Partner: 316tn. (pd/cbe)