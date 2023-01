Thjnk Zürich: Das dunkelste Plakat des Jahres

Der Tages-Anzeiger steht für Qualitätsjournalismus seit 1893. Seit letztem Jahr macht er dies unter dem neuen Markenclaim «Finden wirs raus» (persoenlich.com berichtete). Innerhalb der neuen Kampagnenmechanik sind in weniger als einem Jahr bereits über 20 Motive in verschiedensten Medien erschienen, wie die Agentur Thjnk Zürich schreibt.

Diesen Winter wird die Schweiz und ganz Europa dazu aufgefordert, Strom und Energie zu sparen. Zu diesem Thema wurde im Zuge der Imagekampagne ein Spezialplakat umgesetzt.

Das «Blackout-Poster» ist komplett schwarz. Headline, Claim, Logo sind in einem glänzenden schwarz gedruckt, während der Rest des Plakates matt gehalten ist. Die Botschaft kann man nur aus dem richtigen Winkel lesen und sorgt gerade deshalb für Aufsehen.

Das Spezialplakat fndet man an verschiedenen Plakatstellen in Zürich. Die Plakate hängen ab sofort bis Ende Kalenderwoche 10. Also während der gesamten dunklen Jahreszeit. In einem umfassenden Dossier fnden Tagi-Leserinnen und -Leser übrigens viele Tipps zum Energiesparen.

Verantwortlich bei Tamedia: Isabella Wohlwend (Head of Campaign Management Deutschschweiz), Olivier Goetschi (Marketing Manager); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Creative Direction), Lukas Frischknecht (Art Direction), Johannes Gorsboth (Text), Josephine Jeanguenin (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Andrea Häfiger, Marie Vuilleumier (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie); externe Partner: JCM Werbedruck (Druck). (pd/cbe)