Die Privat Banking App Volt by Vontobel vereint mit ihrem hybriden Ansatz die Stabilität, Expertise und Erfahrung von über 90 Jahren, das Wissen von 300 Investmentexperten sowie persönliche Beratung und digitale Exzellenz, wie es in einer Mitteilung heisst. Kunden würden damit professionelle und auf ihre Wünsche zugeschnittene Investmentlösungen erhalten. In der Schweiz entwickelt und gemanagt, stehe Volt by Vontobel dabei für Sicherheit, Zuverlässigkeit, Stabilität und höchste Qualität – sowohl in der Beratung als auch in der Technologie.

Der Download beginnt mit Rosarot

Mit ihrer 360-Grad-Kampagne sorgt die Zürcher Kreativagentur Rosarot nun dafür, dass Volt auch wirklich heruntergeladen wird. Nachdem Rosarot im Sommer 2021 den Pitch für sich entscheiden konnte, erblickte im Mai 2022 die Launch-Kampagne «Private Banking Reloaded» das Licht der Welt.

Unter Regie von Pascal Schelbli, bewegt sich in dem von Boutiq Films produzierten TVC seither zur Primetime die Tänzerin Sarafina im digitalen Raum, um die hybride Verbindung von persönlich und digital greifbar zu machen. Out of Home und im Digitalen unterstützt Rosarot den Launch mit 5 Sujets, die Private Banking Reloaded mit Headlines wie «Wie bringt man 300 Experten in eine App?» greifbar machen. Und damit wirklich keine Fragen offenbleiben, gibt es auf der Website von Volt einen Film, der die Funktionsweise der App detailliert erklärt.











Verantwortlich bei Volt: Toby Triebel (Head Digital Investing), Henry Detering (Chief Marketing Officer) Jens Woloszczak (Head Operations & Growth, Digital Investing), Yuan Wang (Head Marketing, Digital Investing), Daniella Andrews (Senior Campaign & Marketing Manager, Digital Investing); verantwortlich bei Rosarot: René Karrer (Creative Direction); Andreas Steiner, Thorsten Hainke, die Sarah Pietrasanta (Text/Konzept); Florian Fleischmann, Marcela Narvaez, Natasa Maricic, Sarah Därendinger. Bianca Berger, Stefanie Steimer, Flavia Hänni (Kreation), Sabrina Huwiler, Sabrina Rodel (Beratung); verantwortlich für Filmproduktion: Boutiq films (Produktion), Annina Zimmermann (Produzentin), Pascal Schelbli (Regie), Sarafina Beck (Cast), Daryl Hefti (DoP), Noë Flum (Fotograf), Pascal Schelbli, Florian Baumann, Marc Angele (VFX), Jessie Fischer (Editor) Wolfsrudel Music (Musik/Komposition), Hyve Audio & UKO (Audiopostproduktion), Unsere Farben (Grading). (pd/mj)