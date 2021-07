Ruf Lanz: Das Klima und die nächste Generation danken

Auch bei der CO2-Abstimmung hat man gesehen, dass der Ausgang stark beeinflusst wird von den Jungen. Zeit für eine Contentinitiative für umwelt- und klimafreundlichere Lösungen mit erneuerbaren Energien. Mit Radio Energy, dem Lieblingssender der Zürcher Jugendlichen, hat EWZ dazu gemäss Mitteilung eine Kooperation lanciert. Basierend auf einer Idee von Ruf Lanz: die Eisschmelzwette.

Eine rund zwei Meter hohe Eis-Pinguin-Skulptur wird live an der Dufourstrasse vor dem Radiostudio aufgestellt. Hörerinnen und Hörer von Radio Energy können Tipps abgeben, wie viele Zentimeter der Eis-Pinguin bis am Donnerstag, 5. August, um 16 Uhr geschmolzen ist. Quasi Klimaerwärmung live erlebbar. Die Eisschmelzwette wird via Live-Cam von Clear Channel unter anderem am Bellevue, Bürkliplatz und beim Globus übertragen.





Begleitet wird die Eisschmelzwette von vielfältigem Branded Content rund um die Themen Energie aus Wind, Wasser, Sonne und Erdwärme. EWZ-Lösungen mit erneuerbaren Energien werden via Gamification unterhaltend gemacht und auf den Plakaten sind wieder die beliebten Polartiere zu sehen, die inzwischen Nachwuchs bekommen haben. Das Klima dankt, die nächste Generation auch. Tiere aus der Polarregion und die nächste Generation sind von der Erderwärmung besonders betroffen. «Plus 40 Prozent Engagement-Rate und über 80 Prozent Gefallen – datenbasiert mussten wir die «Klima dankt»-Kampagne einfach weiterführen», wird Roland Trabadelo, Leiter Branding & Campaigning, in der Mitteilung zitiert.

Weil EWZ in der Zwischenzeit sein Corporate Design leicht aufgefrischt hat, unterscheiden sich die Plakate auch in der grafischen Anmutung von der Vorgängerkampagne. In kurzen Videoclips für Social Media erklären Kinder stellvertretend für die nächste Generation, wie man aus erneuerbaren Energien Strom erzeugt und Gebäude heizt sowie kühlt. Charmant inszeniert und umgesetzt von Jim & Jim. «Erneuerbare Energien retten unser Klima, Branded Content drum herum sensibilisiert die nächste Generation für Lösungen, die EWZ heute schon bietet», sagt Kampagnenleiterin Katrin Rüesch.





Die Kampagne startete am 12. Juli. Hauptwerbemittel sind Plakate in den Formaten F4, F200 und F12. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen Flaggen in Zürich und Graubünden und ein Megaposter im Hauptbahnhof Zürich. Weitere Informationen gibt es hier.



Verantwortlich bei EWZ: Katrin Rüesch (Projektleitung) Roland Trabadelo (Leiter Branding & Campaigning), Philipp Schad (Campaigning), Pascale Odermatt (Campaigning), Hadrien Jean-Richard (Social Media), Julia Weber (Social Media), Felix Seifried (Landingpage), Harald Graf (Media & PR), Pascal Schaub (Leiter Marketing und Kommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Knecht Lanz (Creative Direction), Mario Moosbrugger (Art Direction), Isabelle Hauser (Konzept Spezial-Massnahmen), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa (Beratung); verantwortlich Bildbearbeitung: Aschmann Klauser; verantwortlich bei Radio Energy: Andy Fischer (Head of Sales), Nicolas Bernauer (Account Manager Zürich), Marina Korotkow (Projektleitung Promotionen und Partnerschaften), Flurin Spescha (Head of Content Creation), Nathalie Rufener (Teamleitung On Air Promotion); verantwortlich bei Jim & Jim: Andrin Buchli (Konzeption und Projektleitung), Andrea Müller (Konzeption), Marco Frei/MaMa Pictures (Videoproduktion). (pd/lom)