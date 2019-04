Die Antwort: Das Schweizer Kreuz als Doppelplus

Die am 19. Mai 2019 zur Abstimmung stehende «AHV- und Steuervorlage» gilt für die Schweizer Wirtschaft als eine der wichtigsten Abstimmungen in der aktuellen Legislatur. Die Agentur Die Antwort hat dazu den Kampagnen-Pitch in einem mehrstufigen Auswahlverfahren gewonnen, wie sie schreibt. Die Kampagne läuft inzwischen seit mehreren Wochen schweizweit über alle Kanäle.

Internetbanner

Die Agentur hat für seinen neuen Kunden Economiesuisse aus dem Schweizer Kreuz – auch ein Pluszeichen! – ein Doppelplus kreiert. Dies, weil die Vorlage zwei grosse Pluspunkte vereine: die AHV-Finanzierung sowie die Unternehmenssteuerreform. Die Doppelplus-Kampagne ist offline, online und Social durch alle Werbemittel schweizweit präsent. Zur Lancierung des Kampagnenstarts hat zudem der bekannte Lichtkünstler Gerry Hofstetter eine Lichtprojektion im Berner Oberland inszeniert. Um den Willen zur Zusammenarbeit und die Fähigkeit Kompromisse zu schliessen, darzustellen, haben Stände-, National- und Regierungsräte dazu symbolträchtig mitgearbeitet.

(pd/wid)