Das grösste Sportspektakel der Welt steht vor der Tür: In der Nacht auf Montag (Schweizer Zeit ab 0.30 Uhr) kämpfen die Los Angeles Rams gegen die New England Patriots um den NFL-Titel. Der 53. Super Bowl wird weltweit über 800 Millionen TV-Zuschauer vor die Bildschirme locken. Klar, dass da die Werbeplätze zu den begehrtesten der Welt gehören. Für diesen Mega-Event werden jedes Jahr besondere Spots produziert. Ein 30-Sekunden-Werbespot am Super Bowl kostet rund fünf Millionen US-Dollar. Kaum verwunderlich, haben da nicht nur grosse Marken ihren Auftritt – sondern auch grosse Stars.

Wenige Tage vor dem Super Bowl werden jeweils die ersten Spots online veröffentlicht. Wir zeigen die Top Five der persoenlich.com-Redaktion:





5. Coca-Cola – «A Coke is a Coke»

Coca-Cola wird während des Spiels in der Werbepause keinen Spot zeigen, dafür aber kurz vor der US-Nationalhymne. Die Botschaft «Together is Beautiful» («zusammen ist es schön») gilt als politische Botschaft an US-Präsident Donald Trump, auch wenn es im Spot nicht explizit erwähnt wird. Coca-Cola fordert im Clip die Menschen zu mehr Zusammenhalt und Vielfalt auf.



4. Bubly – «Can I have a bublé?»

Für Pepsis Limonaden-Marke Bubly wurde der kanadische Sänger Michael Bublé engagiert. Das passt. Im Spot zeigt sich Bublé irritiert, dass Bubly fast, aber nicht ganz, seinen Namen kopiert hat. Veröffentlicht wurde bislang erst ein Teaser.



3. Pringles – «Sad Device»

Es ist nicht immer einfach, eine Maschine mit Köpfchen zu sein. Im Pringles-Spot ist ein Alexa-ähnlicher intelligenter Lautsprecher deprimiert, weil er die Chips nicht selber probieren kann.



2. Stella Artois – «Change Up The Usual»

Jeff Bridges kehrt in seiner beliebten Rolle als Dude zurück und wirft sich wieder in das ikonische Outfit aus «The Big Lebowski». Ebenfalls ein Comeback hat Sarah Jessica Parker in ihrer Rolle als Carrie Bradshaw aus «Sex and the City». Im TV-Spot entscheiden sich beide gegen ihre eigentlichen Lieblingsgetränke White Russian und Cosmopolitan – sondern für das belgische Bier «Stella Artois». Das sorgt im Restaurant für helle Aufregung.



1. Pepsi – «More than OK»

«Ich nehme eine Cola», diese Bestellung hört man in Restaurants häufig. Ebenso die Gegenfrage des Servierpersonals: «Ist Pepsi OK?». Da rastet im Spot US-Schauspieler und Komiker Steve Carell komplett aus – Pepsi sei nämlich mehr als OK. Im Commercial kommen auch die Rapper Lil Jon und Cardi B zu Auftritten.



Auf adage.com finden Sie alle bisher veröffentlichten Spots zum wichtigsten Tag im amerikanischen Werbejahr. (cbe)