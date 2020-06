Am 30. Juni steigt die grosse Award-Verleihung: SRF-Moderator Julian Thorner führt mit seinen Gästen Larissa Pohl (Jury-Präsidentin), Roman Hirsbrunner und Lennart Hintz (beide Effie-Leitung) durch den Anlass, an welchem exklusiv verkündet wird, welche der vier Gold-Kampagnen den Grand Effie gewinnt. Nach der Frauenzentrale Zürich und dem Migros-Genossenschafts-Bund (persoenlich.com berichtete) stehen weitere zwei Kampagnen zur Wahl:

1. Migros-Genossenschafts-Bund: «M-Budget Mobile - Mehr Abo braucht kein Mensch» (Kategorie: Activation)

Innovativ und einzigartig - Als erster Mobilfunkanbieter belohnt M-Budget-Mobile die Wenignutzung. Nichtverwendete Daten werden in Cumulus-Punkte umgewandelt. Damit wird die Beweisführung der neuen Haltung «Mehr Abo braucht kein Mensch» direkt über das Produkt erbracht. Kein leeres Werbeversprechen. Effektiv und effizient - Die Zielsetzungen werden deutlich übertroffen. M-Budget Mobile baut den Vorsprung punkto Bekanntheit gegenüber der Konkurrenz aus (bei kleinerem Budget) und verankert die Kernbotschaft «Für ungenutzte Daten gibt’s Cumulus-Punkte» erfolgreich bei den Konsumenten. Das wichtigste ist jedoch: Die Aboabschlüsse stiegen um +28% gegenüber Vorjahr.

Auftraggeber: Migros-Genossenschafts-Bund

Lead Agency: Wirz Communications, Zürich

Weitere Agenturen/Unternehmen: Plan B, Zürich / Sebahat Film + Foto

2) Bank Cler: «Der Zak Kontext-Banner» (Kategorie: Highlight)

Zak, das Mobile Banking der Bank Cler, reagierte im Oktober 2018 auf die Ankündigung neuer Gebühren durch die Konkurrentin Postfinance. Mit einem Banner direkt neben zahlreichen Online-Artikeln zum Thema warb Zak für den Wechsel zur weiterhin gebührenfreien Alternative und sprach damit enttäuschte Postfinance-Kunden genau im richtigen Moment und am richtigen Ort an. Die punktuelle Massnahme war ein riesiger Erfolg und gemessen an der Wirkung des eingesetzten Budgets 31mal effizienter (in Bezug auf gewonnene Neukunden) als die ohnehin schon effiziente Kampagne, die zeitgleich lief.

Auftraggeber: Bank Cler AG

Lead Agency: Heimat Zürich Weitere Agentur: phd Media Schweiz

Diese vier Gold-Effie-Gewinner qualifizieren sich für den «Grand Effie», der den einen «outstanding» besten Case eines Jahrgangs, repräsentierten soll. Der Gewinner wird exklusiv an der Award-Verleihung bekanntgegeben. (pd/eh)