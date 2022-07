2019 überraschte Alfa Romeo am Genfer Autosalon mit der Zukunftsstudie «Tonale». Nun ist es so weit: Der Alfa Romeo Tonale, das erste elektrifizierte Modell von Alfa Romeo, steht bei den Schweizer Händlern im Showroom. Zur Lancierung bietet Alfa Romeo die Einführungsedition «Speciale» an, die laut einer Mitteilung «mit modernster Technologie ausgestattet ist und dank hoher Konnektivität viele Onlineservices zur Verfügung stehen».

Dem Markenkern verpflichtend, würden jedoch nicht die elektronischen Helferlein im Vordergrund stehen, «sondern die typische Sportlichkeit und das emotionale Design, wofür die Marke seit über 100 Jahren steht». Der neue Tonale werde nicht durch Algorithmen, sondern mit Emotionen gefahren. Diese Maxime bringe die Einführungskampagne mit dem Slogan «Lebe unvorhersehbar» zum Ausdruck, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Zürcher Agentur Fastr begleitet die multidisziplinäre und schweizweite Kampagne bestehend aus TV- und Onlinespots, OOH und DOOH, Direct Mail, Print, Radio, sowie umfangreicher Unterstützung der Vertragshändler für deren Kommunikation und Showroom. (pd/cbe)