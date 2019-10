In enger Zusammenarbeit mit Alltech realisierte Cover Media den neuen Werbespot des Unternehmens – vom Konzept bis zum fertigen Spot. Darin bezwingen die heroischen Mitarbeiter von Alltech in ritterlicher Manier den heimischen Badezimmer-Drachen und verwandeln das Ungeheuer in ein neues, modernes Bad. Die Produktion war recht aufwendig, da sowohl das alte, wie auch das neue Bad in Original aufgebaut, demontiert und wieder abgerissen werden mussten, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Wir waren überrascht, was 20 Filmsekunden für einen Aufwand mit sich bringen», so Projektleiter Yannick Herspeger. «Jedoch hatten wir mit der Cover Media einen professionellen Partner, welcher durch eine strukturierte Vorgehensweise überzeugte. Für uns als Laien, war es daher eine Freude mit ihnen zusammen zu arbeiten.»

Verantwortlich bei Alltech Installationen: Yannick Hersperger (Projektleitung); verantwortlich bei The Cover Media: Michel Zürcher (Beratung), Roman Schnell (Konzeption), Stefan Sommerhalder (Regie), André Guadagno (DoP), Fabio Tozzo (AC), Oliver Muff (Gaffer), Baschi Thommen (Sound Design), Angelina Belintani (Make-up). (pd/cbe)