Y&R Group Switzerland: Der Plüsch-Koala als Spielverderber

PostFinance ist die Bank für alle, die Ihre Finanzen selbstständig und einfach handhaben wollen. Auch für Jugendliche wird Selbstbestimmung mit zunehmenden Alter ein immer grösseres Thema, nicht nur beim Geld. Y&R Group Switzerland hat in drei Spots, welche die zentralen Elemente der neuen Kampagne darstellen, unterhaltend dramatisiert, welche Hürden es dabei zu überwinden gilt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Mit der Kampagne «Endlich erwachsen!» und der Aufforderung «Bestimme selbst. Über dein Leben und dein Geld.» werden mit unkonventionellen Geschichten genau die Lebensmomente, in denen es sich von der Kindheit zu emanzipieren gilt, thematisiert. Als Kumpane der Kindheit tritt in allen drei Spots dabei ein Plüsch-Koala in Erscheinung. Er ist Spielverderber und will den Protagonisten daran hindern, den Schritt in die Selbstbestimmung zu machen. Dabei zeigt sich das Plüschtier nicht von seiner Kuschelseite, sondern wird zum launischen Gegenspieler, der sich für fast nichts zu schade ist.

«Bei der Umsetzung wollten wir wie gewohnt sicherstellen, dass unsere Geschichten auffallen und unterhalten. Angesichts der in dieser Hinsicht besonders anspruchsvollen Zielgruppe, haben wir in Sachen Humor aber noch eine Schippe draufgelegt», wird Pascal Frey, Leiter Realisation bei PostFinance, in der Mitteilung zitiert.

Die von der Y&R Group kreierte Kampagne, die das Thema mit viel Skurrilität dramatisiert, wird mit zielgruppenspezifischen Social-Media-Kanälen, auf Online-Video-Kanälen, im Online-TV, in Digital Ads, Bumper Ads und in Filialen der Post instrumentiert. Alles führt auf die Landigpage endlicherwachsen.ch, wo Jugendliche sich nicht nur für ein Jugend- oder Ausbildungskonto entscheiden, sondern auch attraktive Incentives und weitere Produkte auffinden können.

