Jung von Matt Limmat: Die Agentur holt sich dreifache Verstärkung

Jung von Matt Limmat startet mit einer erweiterten Crew ins neue Jahr: Ab diesem Monat verstärken Eva Boretti, Manuela Brunner und Nathalie Eggen das Kreativ-Ökosystem der Kommunikationsagentur. Während Eva Boretti sich in ihrer Rolle voll auf das Key Account Management fokussiert, beschäftigen sich Manuela Brunner und Nathalie Eggen gemäss Mitteilung mit der Entwicklung der Mitarbeitenden. «Alle drei bringen frischen Drive, wertvolle Erfahrung und ein offenes Mindset mit. Damit werden sie die Zukunft unserer Agentur nachhaltig prägen, nach innen wie nach aussen», wird Roman Hirsbrunner, CEO der Werbeagentur, in der Mitteilung zitiert.

Eva Boretti ist Client Director. Zuvor war sie Leiterin der Digital Client Experience bei ewz und verantwortlich für den Auf- und Ausbau des gesamten digitalen Portfolios im Web sowie den Aufbau und die Professionalisierung der digitalen Vermarktung und Automation. Als weitere Station leitete Eva das Business Development Europe beim Fernsehsender joiz.

Manuela Brunner ist bereits seit November 2020 als Excecutive Strategy Director bei Jung von Matt Limmat. Zuvor war sie Mitglied der GL bei Freundliche Grüsse und ManagingPartner von Foundry in Berlin. Sie hat über 15 Jahre Branchenerfahrung, unter anderem bei Serviceplan, Wirz, Saatchi & Saatchi und Scholz & Friends.

Nathalie Eggen ist ab Januar als Executive Empowerment Director mit an Bord und kehrt mit diesem Schritt wieder zur Kommunikationsagentur zurück. Von 2011 bis 2017 war sie bereits Teil der Familie, zuletzt als Senior PR-Beraterin. Zuvor war sie Geschäftsführerin der Kids creative agency und in dieser Rolle massgeblich daran beteiligt, die Berliner Agentur in Zürich aufzubauen. (pd/lom)