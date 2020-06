Am Samstag, 20. Juni 2020, hätte die Zurich Pride stattfinden sollen, der grösste queere Anlass der Schweiz. Leider musste die diesjährige Pride wegen dem Coronavirus abgesagt werden, weshalb die VBZ niemanden zum Anlass bringen können, heisst es in einer Mitteilung.

Das diesjährige Motto «Bekenne Farbe gegen Hass» verliere dadurch jedoch nicht an Wichtigkeit. Denn körperliche und seelische Gewalt, Diskriminierung und Stigmatisierung gehöre für die LGBTIQ-Community nach wie vor zum Alltag.

Deshalb bringen die VBZ die Farben der Zurich Pride auf ihre eigene Art auf die Strasse, heisst es weiter. Und würden sich zu einem toleranten, offenen und bunten Zürich bekennen – auf ganzseitigen Anzeigen in 20 Minuten sowie in den sozialen Medien. Die Aktion wird unterstützt durch einen Beitrag auf vbz.jobs, in dem die VBZ auf den unternehmenseigenen LGBTIQ-Verein «Pink Line» aufmerksam machen.

Verantwortlich bei den VBZ: Jörg Buckmann (Leiter Unternehmenskommunikation a. i.), Elina Fleischmann (stv. Leiterin Unternehmenskommunikation), Sherin Madassery (Junior Projektleiterin Unternehmenskommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Creative Direction), Isabelle Hauser, Mario Moosbrugger (Art Direction), Markus Ruf (Text), Miro Poffa (Beratung), Armin Arnold (DTP). (pd/cbe)