Freundliche Grüsse

Die Grossfamilie feiert eine Sommerparty

Den musikalischen Auftakt zum 5-Jahre-Jubiläumsfest machte der Rapper Greis, welcher als Texter bei der Agentur arbeitet.

Mit Musik in lockerer Atmosphäre: die Sommerparty von Freundliche Grüsse am Freitagabend in Zürich Schwamendingen. (Bilder: Dominik Meier)