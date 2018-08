Die Innenstadtgenossenschaft Thun (IGT) ist die City-Organisation der Stadt Thun. Sie fördert und belebt die Innenstadt durch Marketingmassnahmen und Interessenvertretung der Mitglieder. Im Rahmen der Belebung der Innenstadt arbeitet sie eng mit dem Stadtmarketing der Stadt Thun zusammen.

In einer Kampagne wollen die zwei Organisationen auf die Einzigartigkeit und Gastfreundlichkeit der Innenstadt aufmerksam machen. Sie laden Thunerinnen und Thuner sowie Gäste ein, die Innenstadt von Thun zu besuchen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Verantwortlich für die Kreation und Umsetzung der Kampagne ist die Werbeagentur Gestalt Kommunikation. Eine gemeinsame Auszeit in einem Café an der Oberen Hauptgasse und das Flanieren am Fluss nach dem Shoppingerlebnis: Die Kampagne zeigt typische Situationen aus der Thuner Innenstadt.

Zu sehen sind die zwei Key Visuals auf Plakaten in und um Thun, auf Bus-Screens der Verkehrsbetriebe STI und auf Social-Media-Kanälen.

Beratung, Konzept und Media: Gestalt Kommunikation, Bern; Fotos: Ramon Lehmann Fotografie, Thun. (pd/cbe)