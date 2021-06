Seit Jahren animiert Ochsner Sport Schweizerinnen und Schweizer mit dem Markenclaim «Die Schweiz ist unser Sportplatz» rauszugehen und Sport zu treiben. Zur Euro 2020, die erst dieses Jahr stattfindet, und dem damit einhergehenden Fussballfieber wird nun aus «Sportplatz» für einmal «Fussballplatz».

So sehen wir im neuen Film verschiedene Fussballplätze in der Schweiz. Von Kindern, die nach der Schule auf einer Wiese spielen, über Jugendliche im urbanen Umfeld, bis hin zu professionellen Fussballspielerinnen im Flutlicht. In jeder Szene wird ein anderes fussballerisches Ereignis inszeniert, in dem man sich immer wieder selber erkennt.



Der Film ist im TV und in verschiedenen Onlineformaten zu sehen, ausserdem wurden Anzeigen und diverse POS-Massnahmen umgesetzt.

Ochsner Sport ist laut einer Mitteilung als der grösste Schweizer Sportfachhändler langjähriger Partner des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) und «official Fanshop» der Schweizer Nationalmannschaft. Nun wurde diese Partnerschaft um vier weitere Jahre bis 2024 verlängert. Fussballbegeisterte finden deshalb in über 80 Stores sämtliche offiziellen Replica-Shirts und Fanartikel der teilnehmenden Nationen der Euro 2020.

Verantwortlich bei Ochsner Sport: Marco Greco (Leiter Marketing), Patrizia Fiechter (Teamleiterin Klassische Kommunikation), Nathalie Brunner (Klassische Kommunikation), Jan Cahlik (Online Marketing); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Text), Lukas Frischknecht, Leandro Disler (Art Direction), Andrea Bison (GF Beratung), Marie Vuilleumier (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie); Externe Partner: Animals (Regie), Hillton (Produktion), Tom Elliott (DoP), Burak Erinmez (Editor), Patrice Gerber (Motion Design), Das alte Lager (VFX), Stefan King (Grading), Pablo Nouvelle (Musik Arrangement), Jingle Jungle (Tonstudio), Adrian Bretscher (Fotograf). (pd/cbe)