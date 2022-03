Das Zürcher Warenhaus hat 2021 den «Green Act» ins Leben gerufen. Eine Strategie, welche die Nachhaltigkeit im Unternehmen als essenzieller Wert festigt und sich über zukünftige Partnerschaften und Aktivitäten weiterzieht.

Mit dem «Green Act» nimmt Jelmoli die gesellschaftliche Verantwortung, als das grösste Omnichannel-Warenhaus der Schweiz wahr und hat im Rahmen der Initiative Karen Fleischmann zur Nachhaltigkeits-Ambassadorin ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Gemeinsam mit ihr soll die Nachhaltigkeit langfristig und über das Einkaufen hinaus gelebt und weitergegeben werden.

So werden am «Green Act Day» am Samstag, 26. März 2022, verschiedene Events, Neuheiten und Produkte im Jelmoli erlebbar gemacht, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Auftrag an die Agentur Campbell & Jones war der folgende: Eine Kampagne, mit dem Ziel den «Green Act Day» am Samstag, 26. März 2022, zu bewerben, gleichzeitig auf die manifestierte Nachhaltigkeitsstrategie von Jelmoli einzahlen und interessierte Kundinnen und Kunden am «Green Act Day» an die Bahnhofstrasse einladen.

«We Act Green» – das ist die Antwort. Mit diesem klaren Statement zeigt Jelmoli Verantwortung und macht auf das Thema aufmerksam. Mit Karen Fleischmann als Model – die Nachhaltigkeits-Ambassadorin von Jelmoli – setzt die Agentur Campbell & Jones ein weiteres Zeichen, wie es heisst. Die bewusst ausgewählten Fotolocations bei lokalen Produzentinnen und Produzenten zeigen neben moderner Bildwelt die Wichtigkeit von Nähe und Vertrauen in regionale Partnerinnen und Partner, sowie die Relevanz, dass vermehrt regionale Produkte eingesetzt werden. Dieser Gedanke zieht sich durch die gesamte Produktion vom Inhalt der Sujets über die Outfits bis hin zu den Locations.

Ausgespielt werden verschiedene Sujets im Bewegtbild- und Still-Format auf den wichtigsten Social-Media-Kanälen.

Verantwortlich bei Jelmoli: Cécile Moser (Head of Marketing & Communication), Carmen Hirzel (Content Lead), Martina Piechocinski (Digital Marketing Management); verantwortlich bei Campbell & Jones: Chelsea Horiuchi, Marc Steimer, Oscar Martin (Idee, Konzept und Umsetzung); verantwortlich bei Neighborhood Productions: Josy Le (DoP), Bon Wongwannawat (Fotografie), Giada Giorgio (Hair & Make Up), Daniela Correia (Styling); verantwortlich bei Clockwork Digital: Sandro Jungi (Founder). (pd/cbe)