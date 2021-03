«Im Zentrum der gross angelegten Merger-Kampagne von Sunrise und UPC steht nicht nur der Zusammenschluss selbst, sondern vor allem das, was sich die Schweiz davon versprechen darf: Mehr Speed, mehr Verbundenheit, mehr Entertainment und mehr Service», so heisst es in einer Publicis-Mitteilung vom Montag.







Gleichzeitig seien beide Marken nach wie vor stark sichtbar. David Lübke, Creative Director bei Publicis, lässt sich wie folgt zitieren: «Durch die zweigeteilten Visuals und den Einsatz des Splitscreens im Film erhalten beide Marken den ihnen gebührenden Platz und Freiraum. Gleichzeitig wird unmissverständlich klar: Hier wird ab sofort gemeinsame Sache gemacht. Die Hauptbotschaft ist also immer auch integraler Teil der verschiedenen Formate. So schlagen wir mehrere Fliegen mit einer Klappe.»







Dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Einzelteile betont auch Stefan Fuchs, CMO, des neuen gemeinsamen Unternehmens – obwohl diese Kampagne erst der Anfang sei, so Fuchs: «Sie soll vor allem den unmittelbaren Mehrwert vermitteln, den UPC und Sunrise Kunden – und alle, die es bald sein werden – durch den Zusammenschluss erhalten und in den nächsten Monaten noch erhalten werden. Unter anderem mehr Speed für zuhause, im Büro und unterwegs durch das UPC Giganetz oder 5G von Sunrise. Zudem schenken wir unseren Kunden anlässlich der Launch-Kampagne diverse Vorteile, wie beispielsweise lebenslang eine We Connect-Sim mit unlimitiertem Datenvolumen oder für neun Monate MySports Pro.» Hinzu kämen weitere Vorteile, welche durch den Zusammenschluss entstehen, wie beispielsweise ein umfassenderer Service, mehr Lösungen für Unternehmen sowie weitere kombinierte Angebote.







Andreas Caluori, Director Brand Management & Communications, ergänzt, dass sich sowohl Bestands- wie auch Neukunden auf attraktive Angebote freuen dürfen: «Dies ist mit Sicherheit erst er der Anfang auf unserem gemeinsamen Weg zum neuen Champion.»

Zusammen – vor und hinter der Kulisse

Das «Zusammen» habe bei der Ausarbeitung der Kampagne nicht nur vor der Kulisse eine zentrale Rolle eingenommen, sondern auch dahinter, erklärt Matthias Koller, Managing Director bei Publicis: «Die Zusammenarbeit mit ursprünglich zwei verschiedenen Unternehmen – das wurde uns schnell klar – war gar keine mehr. Sowohl UPC als auch Sunrise haben sich sehr schnell integriert und traten als ein einzelner Partner für uns auf. Uns als Agentur hat das im Prozess sehr schnell klare Verhältnisse gebracht. Das war vor allem deshalb sehr hilfreich, weil zwischen Briefing und Auslieferung doch gerade einmal drei Monate lagen.»

Die grossangelegte Merger-Kampagne wird ab März auf sämtlichen Kanälen ausgespielt.







Verantwortlich bei Sunrise und UPC: Stefan Fuchs (CMO), Andreas Caluori (Director Brand Management & Communications), Anna Leutar (Senior Marketing Manager Consumer Brand Communication) Laura Ballestrin (Manager Marketing Communication), Graziella Gut (Marketing Communication Manager), Andreas Jäggi (Marketing Manager Consumer Brand); verantwortlcih bei Publicis: Matthias Koller (Managing Director), David Lübke, Pablo Schencke, Peter Brönnimann (Creative Direction), Cosima Pereira Köster (Senior Art Director), Mathias Bart (Senior Copywriter), Jan Theus, Hannah Züttel (Junior Art Director) Sandro Looser (Senior Account Director), Ante Vidovic, Daniel Scheerle (Account Director); Team Prodigious: Pre Press, Litho, Bildbearbeitung, Motion, Interviews Making-of, Programmierung, Realisations- und Produktionsberatung, Filmproduktion: Pumpkin Film. Ben Strebel (Regie), Jan Mettler (Kamera), Stefanie Brand (Producer), Ballad (Musik), Jingle Jungle (Vertonung), Webrepublic (Media & Digital Assets), Mediatonic (Media). (pd/lol)