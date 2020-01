Visàvis: Eva Bajer stösst als Art Director zur Agentur

Eva Bajer übernimmt ab Januar 2020 die Position als Art Director bei der Visàvis AG Kommunikationsnetzwerk in Baden, wie es in einer Mitteilung heisst. Bajer sammelte internationale Erfahrung bei DDB Berlin, beim ZDF und bei der Werbeagentur Heimat. Dort war sie unter vielen anderen für Siemens, Hornbach, VW und Deutsche Bahn verantwortlich. Überhaupt besitze sie langjährige Erfahrung im Führen von Mandaten für internationale Grosskonzerne, KMU und Startups.

In Zürich, ihrer zweiten Heimat, war die diplomierte Mediendesignerin bei Atedo und Startbahnwest in Zürich tätig und betreute dort mehrjährig Kunden wie die Helvetia Versicherung, verschiedene Bundesämter, Feldschlösschen, Wander und die CWA Constructions.

Eva Bajer werde mit ihren Stärken in Sachen Konzept, Grafik und Design den kreativen Output der Agentur mitprägen und verantworten. Versiert und erfahren im Umgang mit Massnahmen in allen On- und Offline-Kanälen, verfüge sie ebenfalls über ein breitgefächertes Know-how und eine grosse Passion für Video- und Filmformate.

Dass der erfahrenen Art Director auch die Nachwuchsförderung sehr am Herzen liegt, zeigt die Tatsache, dass sie an der GDK Schule für Gestaltung, Design und Kommunikation unterrichtet hat, an der Lernende ihre Ausbildung zum Grafiker und Polydesigner EFZ absolvierten.

Die kunst- und kulturinteressierte Kreative teil ausserdem laut Mitteilung die zentralen Werte unserer Agentur, die schon im neuen Namen Visàvis zum Ausdruck kämen – nämlich näher bei den wichtigsten Visavis, den Kunden, zu sein und das partnerschaftliche Miteinander zu pflegen. (pd/lol)