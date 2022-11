Auch dieses Jahr steht die Frage «What’s your style?» im Zentrum der Fashionkampagne. Die Video-Serie zeigt acht verschiedene Looks von fünf Fashion Partnern an fünf unterschiedlichen Drehorten rund um den Flughafen Zürich. Die Kampagne soll als Inspirationsquelle für seine Zuschauerinnen und Zuschauer dienen. Sie werden auf das Shoppingangebot am Flughafen aufmerksam gemacht und dazu inspiriert, in den Läden der Fashion Partnern zu stöbern und neue Looks auszuprobieren. Ein eigener Hashtag gibt der Kampagne den letzten Schliff, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Content wird auf verschiedenen Kanälen (Instagram, YouTube, Facebook) ausgespielt. Ausserdem sind die Videos auf den digitalen Stelen am Flughafen Zürich zu sehen.

Zusätzlich wurde dieses Jahr die Kampagne in das echte Leben übertragen. Das «Airport Fashion Weekend» am Flughafen Zürich feierte am 1. Und 2. Oktober Premiere. Ein Event, bei welchem die Zielgruppe sich ein Wochenende lang mit dem Thema Mode auseinandersetzen und in Kontakt mit den Shoppingstores treten kann. Der Event beinhaltete mehrere Aktivierungen, wie ein professionelles Fotoshooting im Circle Tunnel, ein Tattoo-Studio, Wettbewerbe, Rabattaktionen und kostenlose Erlebnisse in den Partnerläden. Die Agentur Jim & Jim konzeptionierte hierfür ein Teaser-Video, welches für die Ankündigung des Airport Fashion Weekends verwendet wurde, sowie das Keyvisual der Veranstaltung. Dieses Bild wurde auf mehreren Postern rund um den Flughafen Zürich, sowie auf dem Fashion Magazin abgedruckt, welches die Besucher des Wochenendes als Erinnerung mit nach Hause nehmen konnten.

Zudem kümmerte sich Jim & Jim um die gesamthafte Umsetzung der Fashion Kampagne. Von der Ausarbeitung des Konzeptes, über die Produktion der Fotografien und des Bewegtbild-Contents bis zur Adaption und Versionierung des Social Media Contents, betreute die Agentur den Prozess.

Verantwortlich: Gesamtleitung: Andrin Buchli, Fabio Emch; Idee und Konzeption: Bianca Stofer, Andrin Buchli; DOP: Matthias Kappeler; On-set Production: Andrin Buchli; Director: Bianca Stofer; Gaffer: Jonas Stirnimann; AC: Johannes Frei; Runner: Helen Röhrig; Fotografie: Bianca Stofer; Hair & Make-Up: Kim Steiner; Post-Production und Color Grading: Bianca Stofer; Modelagentur: Scout Model Agency; Models: Naomy M., Sherine T., Christopher B.; verantwortlich bei Flughafen Zürich: Mevina Studer, Erich Brändle, Hanspeter Hunger. (pd/mj)