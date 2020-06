Effie Awards Switzerland: Frauenzentrale Zürich gewinnt den Grand Effie

Erstmals in der Geschichte der Effie Awards Switzerland fand die Award-Verleihung digital statt. Leading Swiss Agencies (LSA) prämierte in diesem Jahr insgesamt 19 Effies: zehn bronzene, fünf silberne und vier goldene. Der Grand Effie ging bei seiner Premiere an die Kampagne «Stopp Prostitution» der Frauenzentrale Zürich und Publicis Zürich.

Die Effie Awards Switzerland auf eine neue Stufe heben – das war laut den Veranstaltern das Ziel der Ausgabe 2020. Die bisherigen Kategorien wurden ergänzt, in Anlehnung an den amerikanischen Effie wurden etwas umfangreichere Einsendungen verlangt, der Jurierungsprozess erfolgte in zwei separaten Runden sowie durch unterschiedliche Jurys und im Vorfeld der Award-Verleihung wäre die Durchführung eines Effie-Kongresses – ein halber Tag ganz im Zeichen effektiver Markenkommunikation – vorgesehen gewesen.

Die Effie Awards Switzerland seien damit näher an das Konzept des US-Lizenzgebers herangerückt, mit dem Ziel, dass die Schweizer Effie-Cases besser mit internationalen Erfolgskampagnen vergleichbar werde. Andererseits sei der Effie dadurch breiter abgestützt und trage damit den veränderten Anforderungen an die Kommunikation im digitalen Zeitalter Rechnung.

Doch dann kam Corona: Geblieben sei eine schöne Auswahl an Gold-, Silber- und Bronze-Arbeiten, ein interessanter Austausch zwischen den führenden Köpfen aus der Marketing- und Agenturwelt und die bestärkende Erkenntnis, zu wieviel Wandel in kurzer Zeit die Branche fähig sei.

Der Grand Effie, der «outstanding» beste Case

In diesem Jahr wurde erstmal ein «Grand Effie» verliehen. Die Gold Effie Gewinner eines Jahrgangs qualifizierten sich für die Grand Effie Jury. Der Grand Effie Gewinner repräsentiert den einen «outstanding» besten Case, der in diesem Jahr eingereicht wurde. Es ist sowohl der effektivste Case des Jahres als auch eine Botschaft an die Branche, um daraus Erkenntnisse für die Zukunft zu gewinnen.

Vier Gold-Cases stiegen ins Rennen um den erstmals vergebenen Grand Prix: Die Migros mit «Ice Tea Beats», dieFrauenzentrale Zürich mit der Kampagne «Stopp Prostitution», nochmals die Migros und M-Budget Mobile mit «Mehr Abo braucht kein Mensch» sowie die Bank Cler mit ihrem «Zak Kontext-Banner».

Durchgesetzt hat sich schliesslich die Frauenzentrale. «In seiner Kategorie strahlt dieser Case besonders hell, da er durch effizienten Mitteleinsatz, klaren Insight und bestens gewählte Tonalität überzeugt», begründet Grand Jury Mitglied Daniel Fischer (Head of Marketing Switzerland, UBS) die Wahl.

Alle Gewinner-Cases der Effie Awards Switzerland 2020 finden Sie hier auf einen Blick. (pd/wid)