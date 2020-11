Farner: Frische Plakate für Al Mulinetto

Auch im vierten Jahr in Folge gibt Al Mulinetto Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt Gelegenheit, Kunstplakate für Al Mulinetto zu gestalten, wie es in einer Mitteilung heisst. Das neue Plakat für den limitierten Nocino stammt vom Zürcher Pascal Cloëtta, der in Hamburg lebt und arbeitet. Das zweite Sujet wurde von Fabian Bertschinger, Creative Director von Farner Branding, gestaltet.

Die Poster von Al Mulinetto wurden mehrfach ausgezeichnet vom Art Directors Club Schweiz, dem German Brand Award und dem Swiss Poster Award und sind zu beliebten Sammlerstücken sowohl bei Kunst- wie auch bei Weinfreunden geworden.

Verantwortlich bei Farner: Markus Gut (Gesamtverantwortung), Fabian Bertschinger (Creative Direction); verantwortlich bei Al Mulinetto, Gordola Ticino: Fabio Zanini (Oenologie), Claudia Siegfried (Kommunikation). (pd/lol)