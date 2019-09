Jung von Matt/Limmat: Frischgepresster Fruchtsaft ohne Chaos

Jung von Matt/Limmat realisiert für Anna’s Best eine neue Online-Kampagne. Die Kurzclips zeigen das Chaos, das entsteht, wenn man selber Ravioli, Pizza oder Fruchtsäfte zubereitet – und bieten als Alternative die Frische-Convenvience-Produkte von Anna’s Best an.

Die Küche ist ein Schlachtfeld. Früchteschalen, Saftspritzer, unzählige Schüsseln, Löffel und Gläser stehen herum. In den Werbespots zeigen Anna’s Best und Jung von Matt/Limmat, was alles hinter dem perfekten Saft, den perfekten Ravioli oder der perfekten hausgemachten Pizza steckt. Und, welche Alternative es gibt: Mit den Produkten von Anna’s Best kann man heute geniessen, ohne lange in der Küche zu stehen.

Drei Spots und ein Wettbewerb

Drei Spots bewerben Produkte aus dem aktuellen Produktsortiment von Anna’s Best, schreibt die Agentur in der Mitteilung dazu. Die Filme werden unter anderem auf der Migros-Website, Facebook, Instagram und Youtube ausgespielt und mit einem Wettbewerb kombiniert. Wer die richtige Anzahl Löffel in den Spots errät, kann einen Gutschein im Wert von 100 Franken gewinnen.

Die Spots begleiten die langfristige Hauptkampagne von Anna’s Best mit dem Claim «Anna’s Best kocht für dich», die Jung von Matt/Limmat im vergangenen Jahr lanciert hat (persoenlich.com berichtete).



Zentrale Botschaft der Spots, wie auch der Hauptkampagne, ist: Mit Anna’s Best kann man heute den Moment geniessen, ohne dabei auf gute Ernährung verzichten zu wollen, so Jung von Matt/Limmat weiter. Die Frische-Convenience-Produkte würden dann unterstützen, wenn gerade keine Zeit oder Lust sei, selber in die Küche zu stehen, Zeit und Raum für die schönen Momente im Leben geben oder einen ganz schlicht und einfach vor dem Aufräumen in der Küche bewahren.

Verantwortlich bei Migros-Genossenschafts-Bund: Stephanie von Allmen (Brand Management), Christina Gelmi (Campaigning), Anna-Greta Kohli (Digital Platforms), Philipp Bühler (Digital Platforms), Christian Keller (Media); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Rob Hartmann (Creative Direction), Evelyne Wyss (Text), Matthias Fürst, Vanessa Savi (Art Direction), Tina Bloetjes (Graphic Design), Romana Weber, Pia Chlumetzky (Strategie), Andrea Braschler (Beratung), Nick Schoberth (Client Direction) Verantwortlich bei Jung von Matt/services Jlona Kopf, Bettina Beyeler, Fabrizio Rutishauser, Pepe Kägi (DTP); verantwortlich bei CZAR Film: Johannes Schroeder (Regie), Sandy Blum (Executive Producer), Philippe Favre (Line Producer), Holger Diener (DoP), Stella Falderbaum (Postproducer), Facundo Sanchez (Schnitt) Samuel Muff (Grading) (pd/wid)