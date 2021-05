Ein Mann bekommt einen Schreikrampf. Grund: Der Installateur will einen rund gebogenen Wasserhahn bei ihm zuhause montieren. Und das, obwohl der Bewohner seine Wohnung bis in absurde Details mit quadratisch geformten Einrichtungsgegenständen ausgestattet hat. Zum Glück ist die Lösung schnell zur Hand: das Modell Mythos von Franke, dessen Ausflussrohr einen rechten Winkel hat – genau nach dem Geschmack unseres anspruchsvollen Kunden. Und so nimmt die Geschichte ein Happy End.





Mit dieser Inszenierung dramatisiert die Zürcher Kreativagentur Freundliche Grüsse die Botschaft von Franke «There’s a stainless steel tap for every taste», wie es in einer Mitteilung heisst. Das Schweizer Unternehmen, weltbekannt für Edelstahlausstattungen von Gross- und Haushaltsküchen, startet eine Kampagne, um auf das breite Angebot seiner Edelstahl-Wasserhähne aufmerksam zu machen. Neben dem Design-Aspekt spielt auch Funktionalität eine entscheidende Rolle. So gibt es beispielsweise Modelle für besonders kleine Küchen oder semi-professionelle Armaturen mit flexiblem Brauseschlauch. Das Besondere daran: Ein Edelstahlwasserhahn ist nicht nur äusserst hygienisch, sondern auch unverwüstlich. Wer sich für das persönliche Wunschmodell entschieden hat, kann davon ausgehen, es für immer zu behalten.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen der Film und drei Keyvisuals. Darüber hinaus gibt es eine Broschüre, zahlreiche Social Media Assets und Display Ads. Sie verlinken auf eine Landingpage, die als «Tapfinder» aufgebaut ist und die schnell und einfach bei der Suche nach der perfekten Armatur für die eigenen Anforderungen hilft.

