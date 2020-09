Die im letzten Herbst von der Creative Consultancy Branders für Sanitas entwickelte Omnichannel-Kampagne «Gemeinsam für deine Gesundheit» geht in die nächste Runde. Auch die neuen Plakatmotive sollen Sanitas’ Haltung der Gemeinsamkeit unterstreichen, heisst es in der Mitteilung dazu.

Die Kampagne ist neben OOH, DOOH und Online-Videoformaten auch mit leistungsbezogenen Angeboten auf allen digitalen und Social-Media-Kanälen präsent. Hier würden potenzielle Kunden mit dem genau für sie passenden Thema angesprochen und auf die entsprechenden Landingpages geführt.

