Ruf Lanz: Geniessen geht auch klimaneutral

Tilsiter ist der Schweizer Käse aus der Ostschweiz, der mit viel Liebe zum Handwerk in 21 Familienkäsereien in der Region produziert wird. Dass er Tradition mit Innovation vereint, beweist er aktuell mit der Lancierung des klimaneutral produzierten Tilsiters. Hergestellt wird dieser in der ältesten Tilsiter-Käserei der Schweiz, dem Holzhof im Thurgau. Dort hat Otto Wartmann, der Urgrossvater des heutigen, gleichnamigen Besitzers, 1893 den ersten Tilsiter produziert.

Seit 30 Jahren wird auf dem Holzhof konsequent auf geschlossene Kreisläufe hingearbeitet. So hat der Pionier bereits 1999 die erste Biogasanlage erstellt, die vor zwei Jahren erweitert und auf den neusten Stand gebracht wurde. Zur klimaneutralen Energieversorgung trägt zudem eine grosse Fotovoltaikanlage bei. Im Herbst 2021 wurde der Holzhof mit dem Zertifikat «CO2 Neutral by Swiss Climate» ausgezeichnet. Der klimaneutral produzierte rote Tilsiter ist mild und dennoch würzig. Er ist erhältlich auf tilsiter.ch, auf holzhof.ch und auf farmy.ch.

Die Kampagne dafür ist bei Ruf Lanz gereift, die nach einer Agentur-Evaluation den Projektauftrag gewinnen konnte. Die Kreativen inszenieren die Botschaft «Geniessen mit gutem Gewissen» plakativ und pointiert, indem sie den goldgelben Käselaib wie einen Heiligenschein über Tilsiter-Fans schweben lassen.

Die Kampagne ist seit 11. Mai zu sehen auf F12- und F200-Plakaten, Rail- und City-Postern, ePanels, Programmatic Bannern und Social Media.

Verantwortlich bei SO Tilsiter Switzerland: Sibylle Marti (Präsidentin & Strategisches Marketing), Urs Hänni (Geschäftsführer), Claudia Moya (Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Ruf Lanz: Danielle Knecht Lanz, Markus Ruf (Creative Direction), Isabelle Hauser, Mario Moosbrugger (Art Direction), Markus Ruf (Text), Armin Arnold (DTP), Miro Poffa, Nadia Amaru (Beratung). Externe Partner: Detail Studios (Fotografie- und Bildbearbeitung. (pd/mj)