Agence Trio: Gesundheitskur für 90 Apotheken

Nachdem ein verbesserungsbedürftiger Bekanntheitsgrad der landesweit 90 Benu-Apotheken diagnostiziert wurde, will Benu sich besonders als Experte in den Bereichen Hautkosmetik, Sonnenschutz, Sport/Wellness, Ernährung und Babypflege profilieren, um seinen Kundenkreis zu vergrössern und enger an sich binden. Kernzielpublikum sind Frauen zwischen 40 und 60 Jahren, die sich speziell um ihr Gleichgewicht und jenes ihrer Familie kümmern, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die von Trio entwickelte Kampagne läuft seit Sommer über mehrere Etappen: die Einführung der neuen Karte unter dem Motto «myBenu, meine Karte – schön für mich… gesund für mein Budget», eine Landingpage und die dazugehörige App, informative Prospekte, POS-Plakate, eine digitale Kommunikation via Web und Sozialnetze, sowie Plakate in unmittelbarer Nähe der Benu-Apotheken, begleitet von einem innovativen System, mit dem Werbebotschaften auf den Mobiltelefonen der Zielpersonen in der Nachbarschaft aktiviert werden.

Das von Trio empfohlene Rezept umfasst zudem eine Intensivkur seit dem Ferienende. Schon angelaufen ist eine Eröffnungskampagne, um dem Publikum fünf neue Apotheken in verschiedenen Regionen der Schweiz vorzustellen. Parallel dazu rollt im November eine Hautkosmetik-Kampagne an, die mit Plakaten und Digitalanzeigen die Hauptpflegelinien im Sortiment unterstützt. Resultat: «Die Gesundheitsbilanz von Benu ist überall im grünen Bereich», wie es weiter heisst.

Verantworlich bei Benu: Grégory Undritz (Head of Communication), Aurélien Cluzeau (Head of Marketing and Category Management); verantwortlich bei Agence Trio: Michael Kamm (CEO & Creative Director), Didier Bonvin (Strategy Director), Dorothée Buyck (Account Manager), Nicolas Bonvin (Art Director), Jakub Adamkiewicz (Copywriter), Maëlle Baud (Digital Strategist), Mathieu Bercher (Back-End Developer), Arthur Moreillon (Graphic Designer), Pascal Bigler (Desktop Publisher). (pd/cbe)