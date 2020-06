Häagen-Dazs hält sich nicht zurück, wenn es darum geht, nur die besten Inhaltsstoffe in seinen Produkten zu verwenden. Deshalb sei es das beste Eis der Welt. Und deshalb stehe der Claim «Don't hold back» im Mittelpunkt des neuen Markenkonzepts von Häagen-Dazs, wie die verantwortliche Agentur Forsman & Bodenfors aus Stockholm in einer Mitteilung schreibt.

Der Claim sei ein Aufruf an alle, ihrer inneren Stimme zu folgen und das Leben in vollen Zügen zu leben. Je mehr sich die Welt langsam aus ihrer Erstarrung herausbewegt, desto relevanter wird die Botschaft. Nach Monaten, in denen wir mit Einschränkungen leben, die unser tägliches Leben beeinflussen, hofft Häagen-Dazs, die Menschen dazu inspirieren zu können, das Beste aus den verfügbaren Möglichkeiten zu machen.

Herzstück ist ein Film, der den «ermutigenden und positiven Ansatz» von «Don't hold back» verkörpern soll.

Diese Arbeit entstammt der neuen Zusammenarbeit mit Forsman & Bodenfors. Die Agentur hatte den globalen Kreativauftrag für die Marke von General Mills in einem Pitch gewonnen.

Die Kampagne startet in mehr als 20 Ländern in Europa, Mittel- und Südamerika, Asien, dem Nahen Osten und Australien mit einer breiten Palette von mehr als 40 Filmen für TV und digitale Medien, in-store Aktivitäten, lokalen PR-Veranstaltungen und Produkteinführungen.



Begleitet wird der Film von einer neuen Version des mit dem Chemical Brothers' Grammy ausgezeichneten Songs «Galvanize». Ursprünglich wurde «Hadi Kedba Bayna» des marokkanischen Sängers Najat Aatabou gesampelt. Diese neue Version des Liedes sei das Ergebnis der Zusammenarbeit des klassisch ausgebildeten Kapstädter Jugendchors mit der Gospelgruppe Ukhonukamva Worship Choir. (pd/eh)