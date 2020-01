Thom Pfister: Illustrationen für Retrospektive-Kollektion

Thom Pfister kreiert die Kampagne für die Retrospektive-Kollektion 2015 – 2020 des Mode Designers Javier Reyes. Der in Mexiko City aufgewachsene Designer Javier Reyes belebe die Modeszene in Bern und darüber hinaus seit mehr als zwei Jahrzehnten, heisst es in der Mitteilung.

In der aktuellen Kampagne weisst Javier Reyers auf seine repräsentativsten Designs, seiner Kollektionen der letzten fünf Jahre hin. Mit den Illustrationen dazu gelinge Thom Pfister eine schöne Verschmelzung mit den Kollektionsstücken von Javier Reyes, indem er die Weiblichkeit auf beinah flüsternde Weise deutlich unterstreiche, heisst es in der Mitteilung dazu.

Javier Reyes (Modedesigner, Gesamtverantwortung) Thom Pfister (Creative Director, Illustration) Corinne Stoll (Photography) Silja Baumann (Assistence) Maria Vargova (Model) (pd/wid)