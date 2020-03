Smile: Influencer Zeki kommt ins Fernsehen

Die Digitalversicherung Smile bringt Zeki Bulgurcu, einer der grössten Schweizer Influencer, mit seinen Social-Media-Formaten ins Fernsehen. Die Partnerschaft soll das Beste aus zwei Welten vereinen, heisst es in einer Mitteilung. Einerseits werde der Betreiber von Swissmeme auf seinen Social-Kanälen, die insgesamt über 1,2 Millionen Follower zählen, unterhaltsame Inhalte mit Smile produzieren. Andererseits bringe Smile den Social-Media-König mit verschiedenen Content Spots ins Fernsehen.

«Zusammen mit Persönlichkeiten aus Social Media möchten wir digitales Versicherungs-Marketing neu denken und die nächste Generation von Kunden für unser digitales Versicherungserlebnis gewinnen», wird Pierangelo Campopiano, CEO von Smile, in der Mitteilung zitiert. «Zeki passt als Testimonial zu Smile, weil auch er den Status Quo laufend hinterfragt und seit Beginn seiner Entertainer-Karriere mit reichweitenstarken Beiträgen den Medienmarkt aufmischt.» Auch Zeki freue sich darauf, mit dem Medium TV ein neues Terrain zu beschreiten: «Die Idee, erfolgreichen Social-Media-Content auf die klassischen Kanäle zu bringen, finde ich super spannend.»

Mit der Partnerschaft will Smile ihre Markenbekanntheit weiter ausbauen, heisst es weiter. Das sei insbesondere in einer Zeit wichtig, in der Versicherungsprodukte zunehmend austauschbar wirken. Das ergab jüngst auch die Studie 2019 von Brand Trust. Statt auf eine hervorragende Customer Experience und eine stringente Markenführung zu setzen, würden sich viele Versicherungen nur noch über den Preis differenzieren.

Die nationale Smile-TV-Kampagne dauert von März bis Mai 2020. Auch mit weiteren Social-Media-Persönlichkeiten sind Zusammenarbeiten in Planung.

Verantwortlich bei Smile: Pierangelo Campopiano (CEO), Markus Bucheli (Leiter Marketing & E-Commerce), Joséphine Chamoulaud (Lead New Business), Jonathan Barreiro (Lead Business Development), Lucrezia Mazzola (Customer Experience Manager); verantwortlich bei Yxterix: Zeki Bulgurcu (Influencer, Storyteller) Daniel Koss (Geschäftsführer); verantwortlich bei Polymorph Pictures: Richy Hafner (Geschäftsleitung). (pd/cbe)