Geyst: Johannes Just wird CEO

Der Verwaltungsrat von Geyst hat Johannes Just, Gründungspartner von Geyst, per 1. November 2019 zum neuen CEO der Zürcher LSA-Agentur ernannt. Gleichzeitig werde der Verwaltungsrat verjüngt und die Geschäftsleitung verschlankt, heisst es in der Mitteilung dazu. Nach über 40-jähriger Tätigkeit in den verschiedenen Rollen als Inhaber, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident überlässt Daniel Straumann (70) die strategische Führung zwei jüngeren Mitinhabern der Firma, Christian Raissig (35) und Luciano Hagge Dias (38).

Gleichzeitig hat auch Hanspeter Detsch (72) seinen Rücktritt aus dem VR-Gremium erklärt, wo er sich seit 2015 als Unternehmer und ehemaliger Verleger aktiv in die Entwicklung der Agentur einbrachte. So sei der neue Verwaltungsrat mit dem Präsidenten Hans Ulrich Siber und zwei operativ tätigen Partnern «nahe am Geschehen und ideal für die Zukunft aufgestellt», schreibt die Agentur.

Die Geschäftsleitung der Agentur für Branding, Kommunikation und digitale Lösungen setzt sich ab dem 1. November 2019 neben dem neuen CEO Johannes Just weiter aus Stephan Clavadetscher (Head of Finance & HR, Stv. CEO), Steph Huber (Head of Consulting) und Christophe Vouillamoz (Head of Operation) zusammen. Das Führungsteam werde die Wachstumspläne der Agentur aus dem Kreis 9 verantworten und umsetzen.

Geyst beschäftigt in Zürich-Altstetten ein Team von 40 Mitarbeitenden.(pd/wid)