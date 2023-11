Die Plakate mit den knalligen Farben fallen auf im Stadtbild. Doch die Aussage der Textbotschaften auf den bunten Flächen erschliessen sich erst auf den zweiten Blick. Das Wesentliche bleibt verdeckt, sodass man sich selbst einen Reim machen muss. Ob Albert Rösti schlecht oder schlau handelt bei der Energiewende, ob sich der Schlittschuh-Club Bern auf dem Weg in die Play-off oder in die Play-out befindet, liegt dann im Auge des Betrachters. Abgedeckt wird der entscheidende Begriff durch ein Abbild der gedruckten Berner Zeitung, respektive ihrer App und Website. Die Textmotive mit der Leerstelle erscheinen nicht nur auf Plakaten, sondern auch als animierte Anzeigen auf digitalen Werbescreens im öffentlichen Raum und für Web und Mobile.

Die neue Werbekampagne für die Tamedia-Zeitung stammt von Franz&René. Die Berner Agentur folgt damit auf den lokalen Konkurrenten Komet, der in den letzten Jahren der BZ in der Öffentlichkeit ein Gesicht gab und zuletzt auch die Werbung für sämtliche Tamedia-Regionalzeitungen realisiert hatte. Im Zentrum dieser Werbung standen mit Modelleisenbahnfigürchen dargestellte Szenen.

«Die bisherige Kampagne war sehr aufwendig in der Umsetzung», sagt Marc Isler, Leiter Nutzermarkt Tamedia. «Wir wollten etwas Einfacheres, damit wir schnell auf die Aktualität reagieren und entsprechende Motive ausspielen können.» Ausserdem wollte Tamedia nicht die gemeinsame Kampagne für alle Regionalzeitungen weiterziehen, sondern wieder eigene Kampagnen für die jeweiligen Titel mit lokalen Agenturen entwickeln. In Basel arbeitet Tamedia seit zwei Jahren mit Mona und Mateo zusammen, in Zürich mit Thjnk und in Bern nun neu mit Franz&René.