Die Werbekanzlei hat für die neue Limited Edition von Orangina ein neues Design geschaffen. Zudem habe sie in Kombination mit der Botschaft «BetterDaysWithOrangina» ein flexibles und modulares Kommunikationskonzept entwickelt, das die Marke weiter als einen «Love Brand» etabliere. Von Beginn an habe man eine effiziente Umsetzung und einfache Verknüpfung der Massnahmen konzipiert, heisst es in einer Mitteilung.







Die unterschiedlichen Flaschendesigns sollen nicht nur visuell begeistern, sondern würden auch die Message an den Konsumenten tragen: «Orangina macht jeden Tag ein wenig besser.» Es werde eine Verbindung zum Brand geschaffen, aber auch Platz für Eigeninterpretation gelassen.

Die Kampagne werde mit einer OOH-Digitalkampagne an den wichtigsten Bahnhöfen der Schweiz zu sehen sein. Ergänzend kommen auch klassische Plakatstellen zum Einsatz sowie POS-Massnahmen.

Gemeinsam mit der Social-Media-Agentur Monami sei die Kampagne für die Social-Media-Kanäle optimiert worden, um Interaktion und Reichweite zu schaffen. Des Weiteren wurden zusätzliche Anreize wie Aktionen und Gewinne kreiert, die als Multiplikatoren wirken.







Verantwortlich bei Schweppes: Nicolas Christen (Marketing Manager DACH – Schweppes International), Thomas Perez (Area Manager DACH – Schweppes International), Daniel Rust (Senior Brand Manager Orangina DACH – Schweppes International); verantwortlich bei Die Werbekanzlei: Turan Oeznalci (Creative Director), Patrick Varga (Managing Director), Alexandra Kaufmann (Junior Art Director), Laura Hurcik (Junior Art Director), Nikolett Palinkas (Graphic Designer), Ladina Baumgartner (Senior Project Manager); verantwortlich bei Monami: Gina Schuler (Projektleitung), Tim Schaerer (Ad Management), Martina Mannhart (Ad Management), Gregory Hedrich (Grafik & Animation). (pd/log)