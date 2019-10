Die UBS bietet Immobilieninvestoren ein breites und innovatives Dienstleistungsangebot. Die Grossbank positioniert sich dabei als kompetenten und flexiblen Finanzierungspartner für den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie – vom Bau der Immobilie über die Renditeoptimierung bis zum Verkauf.

Ein komplexes Thema wie die Finanzierung von Renditeliegenschaften habe naturgemäss auch einen ebenso komplexen Fachjargon, wie Publicis in einer Mitteilung schreibt. Genau hier will die Agentur mit ihrer Kampagne zur Bewerbung des Angebots ansetzen. Mit den umständlichen Wortketten wird jeweils eine Lösung thematisiert, die zwar schwierig auszusprechen bzw. zu lesen ist, deren Umsetzung aber sehr leicht ist. Zumindest, wenn man, so Publicis, den richtigen Partner habe.









Die Kampagne ist derzeit auf Anzeigen, E-Screens, Social Media und auf Display Ads im zielgruppenrelevanten Onlineumfeld im Einsatz.

Verantwortlich bei UBS: Daniel Fischer (Leiter Marketing Region Schweiz), Sonja Kingsley-Curry (Leiterin Marketing Key Initiatives & Creative Assets), Sabine Oehrli (Projektleiterin Marketing Key Initiatives), Markus Suter (Marketing Corporate & Institutional Clients), Dania Vogel (Leiterin Moving Images), Laura Spring (Digital Marketing Specialist), Joel Kettl (Digital Marketing Specialist), Michelle Ligtenberg (Social Media Specialist), verantwortlich bei Publicis: Jan Kempter, Peter Brönnimann (CD), Andrea Klainguti, Mathias Kröbl (Art Direction), Urs Hirschi (Managing Director), Stephanie Galfano (Beratung), Thomas Wildberger (CEO). (pd/eh)