Wirz: Nachhaltiges Reisen als Herzensangelegenheit

Wie werden wir in Zukunft Ferien machen, ohne unsere Umwelt und Umgebung zu beeinträchtigen? Schweiz Tourismus und Wirz beantworten diese Frage mit einer Serie von Reiseberichten und Portraits. In diesen soll das nachhaltige Reisen und die Suche des Einzelnen nach einem besseren Leben dokumentiert werden, und es aufgezeigt werden, wie man die soziale, ökologische und wirtschaftliche Welt so wenig wie möglich schädigt und auch persönlich davon profitiert.

Die Schweiz gehörte zu den nachhaltigsten Reiseländern der Welt, schreibt die verantwortliche Agentur Wirz in der Mitteilung. Hier könne man in seinen Ferien einen hohen Standard in Sachen Nachhaltigkeit erleben. Und diesem Standard gibt die Agentur den Namen Swisstainable.

Nachhaltigkeit und Ferien stehen oft im Widerspruch zueinander: Reisen steht für Freude, Emotionen, Vorfreude, Leidenschaft und Entspannung. Nachhaltiges Reisen hingegen wird oftmals als rationales, fast analytisches Thema behandelt, was stark in Fakten verankert ist und an rationales Verhalten der Menschen appelliert. Darum will Schweiz Tourismus nachhaltiges Reisen zur Herzensangelegenheit machen, wie Wirz schreibt.

Mit My Swisstainable Journey soll eine Gegenkultur zum Massentourismus entfacht werden, ohne dass die Menschen auf die Freude an den Ferien verzichten müssen. Die Kernidee des Dokumentationsformats ist es, zu zeigen und zu erzählen, wie eine Swisstainable Journey helfen kann, persönliche Herausforderungen zu meistern. Damit werde nachhaltiges Reisen persönlich erlebbar gemacht, um möglichst viele Reisende mitzunehmen – auf einen neuen Weg, die Schweiz zu entdecken.

«Wir wollen eine neue Generation von Reisenden und Tourismusfachleuten zeigen – wir wollen zeigen, wie man besser reist und wie dies zu einer Maximierung der Erholung führt. So wollen wir andere dazu inspirieren, es ihnen gleichzutun», wird André Hefti, Chief Marketing Officer von Schweiz Tourismus, zitiert.

Die Dokumentationen My Swisstainable Journey sind ab sofort im Einsatz. Für die Bewerbung der Kampagne zeichnet Sir Mary verantwortlich. Zusätzlich zu Platzierungen in Art-House-Cinemas werden die Spots als digitale TV-Ads auch auf Fernsehgeräten gezeigt. Und mit kontextuellen Platzierungen wird die affine Zielgruppe in relevanten digitalen Umfeldern angesprochen.

