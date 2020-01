Thjnk Zürich: Namen der Fans auf Kappen der Skistars

Als Hauptsponsor der Fahrer stellt Ochsner Sport seit Zehn Jahren die Fahrermütze her. Die Mütze ist mittlerweile bei Fahrern und Fans Kult und an Skirennen nicht mehr wegzudenken, wie es in einer Mitteilung von Montag heisst. Alle tragen sie: Fans, Offizielle und vor allem die Fahrer. An jedem öffentlichen Termin ist das Ochsner Sport Logo deshalb prominent im Bild.

Zum Zehn-Jahr-Jubiläum der Kultmütze wollte man etwas Spezielles wagen. Nämlich die Königsplatzierung des Logos an diejenigen abgeben, die mindestens genauso wichtig sind wie die Athleten: den Fans.

Mit der Aktion «Name Game» wurde eine Social-Media-Kampagne gestartet: User wurden dazu aufgefordert, den Schweizer Athleten auf Instagram zu folgen. Diese posteten vor den Rennen ein Foto von sich und der Mütze auf ihren Instagram-Kanälen. Wer es likte, war automatisch bei der Auslosung dabei.

Um herauszufinden, ob man gewonnen hatte, musste man die Live-TV-Übertragung des Rennens schauen. Im Ziel zog der Fahrer die Mütze mit dem aufgedruckten Instagram-Namen des Gewinners an und stand nun so vor die Kameras der Journalisten.

Die Gewinner wurden nicht nur bei der Live-Übertragung gesichtet, sondern überall, wo über das Rennen berichtet wurde: Nachrichten, Sportsendungen, auf Social Media und natürlich auch live vor Ort.



Die Idee sorgte nicht nur bei den Fans für Begeisterung, sondern auch bei der Fis, Swiss Ski und den Fahrern. Sogar andere Fahrer, wie Beat Feuz oder Daniel Yule machten mit, weil sie ihren Instagram-Namen auf dem Kopf von Janka und Co. sehen wollten.

Die Aktion wurde online und auf Social Media sowie in den Ochsner Sports Stores beworben und bei den Ski-Weltcup-Rennen in Adelboden und Wengen erstmals durchgeführt. Die Aktion läuft bei den verbleibenden Rennen der Saison weiter.

Und natürlich gab es bei der Aktion auch einen Gewinn, nämlich einen Gutschein im Wert von 300 Franken – aber das war bei dieser Gewinnerverkündung für einmal Nebensache.

Verantwortlich bei Ochsner Sport: Marco Greco (Leiter Marketing), Deborah Lüthi (Teamleiterin Kommunikation), Patrizia Fiechter (Verantwortliche klassische Kommunikation), Alessia Zuddas (Verantwortliche Content Marketing und Social Media), Raffael Zanoni (Teamleiter Sponsoring & Events), David Wittensöldner, Sandro Ackermann (Projektleitung Sponsoring & Events); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy (GF Kreation), Lukas Frischknecht (Art Direction), Lukas Amgwerd (Text), Calvin Kröhne (Digital Direction), Andrea Bison (GF Beratung), Marie Vuilleumier (Projektleitung), Gordon Nemitz (GF Strategie); verantwortlich bei TYMA Film: Yannis Petrone, Tim Holder, Dino Reichmuth. (pd/lol)