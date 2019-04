Nachdem die Zürcher Agentur im letzten Jahr bereits den Schweizer Markteintritt der JTI-Marke Logic mit einer erfolgreichen Kampagne begleitete, geht die Zusammenarbeit nun in die nächste Runde, heisst es in einer Mitteilung.

«Logic Compact» heisst das innovative Vape-Device, das mit den Kampagnen-Claims «Click it. Vape it. Love it.» und «Vaping just got simpler» seinen Anspruch anmeldet, den Markt für Rauchalternativen in der Schweiz umzukrempeln.







Im Fokus der Kommunikation stünden das praktische Magnetkapselsystem und das reduziert-elegante Design, woraus das Vape-Erlebnis resultiere. In den mit einem einfachen Klick austauschbaren Mundstücken ist das Liquid mit einer der fünf Geschmacksrichtungen Tabak, Menthol, Beerenminze, Kirsche oder Erdbeere schon enthalten. Reinigung und Wartung des Geräts würden sich auf diese Weise erübrigen.

Erklärtes Ziel von Y&R Wunderman sei es, die Marke Logic und ihre neuartige Vaping-Technologie insgesamt bekannter und für die erwachsenen Konsumenten unumgänglicher zu machen. Zu diesem Zweck wurden alle Aspekte der gesamten Off- und Online Customer Journey analysiert und strategisch ausgerichtet. Eine neue Offer-Strategy sorge dafür, dass jeder potenzielle Käufer zur richtigen Zeit am richtigen Ort das für ihn relevanteste Angebot erhält.







Mithilfe neu entwickelter Key Brand Design Elemente für «Logic Compact» wurden unter anderem Print-Anzeigen, Out-of-Home Media, Online-Banner, eine Brand Website, POS-Material und ein Launch-Event kreiert. Zu sehen ist die Kampagne demnächst in der ganzen Schweiz.

Verantwortlich bei JTI: Andreas Walser (Consumer Marketing Lead), Alexandra Maria Jud (Consumer Activation Manager), Stefan Suter (RRP & FCT Lead), Philipp Meier (RRP Brand Manager); verantwortlich bei Y&R Wunderman: Benjamin Franken (Creative Direction), Michael Gallmann (Art Direction), Marika Magnuszewska (Grafik), Winfried Schneider (Text), Nick-Patrick Herrmann (Beratung). (pd/log)