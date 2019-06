SchwindlSchär: Neuer Stadtführer für Basel

Beim Launch-Event im L’Atelier Anfang Juni hat die Basler Werbeagentur Schwindl Schär den ersten City Brief der Stadt Basel präsentiert. Mit seinem modernen und innovativen Konzept steche der Print-Stadtführer aus der Masse der Stadtführer heraus, heisst es in einer Mitteilung.

Das Design ist minimalistisch und mutet an wie eine Social Media-Plattform – nur eben in gedruckter Form. Das komme nicht von ungefähr, schreibt die Agentur weiter, denn im Mittelpunkt des Konzepts stehe die Crossmedialität.

Der City Brief ist mit Instagram verbunden. Alle redaktionellen Beiträge werden auf dem Instagram-Account des City Briefs veröffentlicht und verweisen auf die Accounts der jeweiligen Lokalitäten. Jedesmal, wenn ein neuer City Brief erscheint – zweimal pro Jahr – werden die Inhalte der vorherigen Ausgabe auf der Website veröffentlicht.

Aus diesem Grund werde die Website http://basel.citybriefguide.com für die Stadt Basel auch erst im Januar 2020 aufgeschaltet, so die Agentur, dann, wenn die zweite Ausgabe erscheint und die Einträge der ersten online publiziert werden.

Das Herzstück des City Briefs ist die Stadtkarte. Auch sie präsentiert sich in minimalistischem Design. Der Fokus liegt auf der Nützlichkeit. So zeigt die Karte beispielsweise nicht die Strassen fett an, sondern die Fussgängerzonen oder Flaniermeilen. Das sei nicht nur hilfreich, sondern biete auch einen neuen Blickwinkel auf die Stadt.

Nummer drei der Welt

Basel ist nach Adelaide und Hamburg die dritte City Brief-Stadt weltweit. Gemeinsam mit den Herausgebern dieser beiden Städtekarten hat die Werbeagentur Schwindl Schär das Konzept des Stadtführers an die kulturellen und lokalen Bedürfnisse der Zielgruppe in Basel angepasst. Der kostenlose Print-Stadtführer liegt seit dieser Woche zum Mitnehmen in rund 80 Locations der Stadt auf.

Verantwortlich bei Schwindl Schär GmbH: Lea Kubeneck (Konzeption, Redaktion, Beratung), Michael Schär (Konzeption, Redaktion), Philip Schwindl (Konzeption, Gestaltung), Vasil Lagos (Gestaltung. (pd/lom)