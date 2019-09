Die Antwort: New Yorker Gay-Bar in die Schweiz geholt

ViiV Healthcare ist ein unabhängiges, weltweit tätiges pharmazeutisches Unternehmen, das sich zu 100 Prozent dem Fortschritt in der Behandlung und Versorgung von Menschen mit HIV verschrieben hat. Die Agentur Die Antwort hat für ihren Kunden nicht nur die legendäre Stonewall-Inn Bar aus New York in die Schweiz gebracht, sondern vor Ort an den Prides in Zürich und Genf auch sonst ordentlich Lärm gemacht, wie es in einer Mitteilung heisst.



Ähnlich wie 1969 bei der Geburtsstunde der kämpferischen LGBTIQ-Bewegung, die sich gegen willkürliche Polizeigewalt und gesellschaftliche Ausgrenzung lautstark zu wehren begann, inszenierte die Agentur unter anderem Demonstrationen anlässlich der Prides. Angeführt von Youtube-Star Raffa Plastic und Drag-Queen Agyness Champagne. (pd/lol)