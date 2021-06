#NoFilter, #NoMakeUp, #NoSugar, #NoFake... Authentizität ist derzeit in aller Munde. In diesem Sinne hebt Franz & René im neuen Film für die Stadt Freiburg authentische und transparente Bilder «ganz natürlich» hervor, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. 70 eingefangene Momente im Originalton, jeder eine Sekunde lang, folgen aufeinander und nehmen das Publikum mit «auf eine rhythmische Reise».

Für die Umsetzung wandte sich die Agentur an die Freiburger Filmproduktionsfirma Take Off Productions, die über ein grosses Archiv an in Freiburg gedrehten Bildern verfügt. Zusammen mit den ad-hoc und den unter Einhaltung der damals geltenden Hygienevorschriften gedrehten Szenen fügen sich die Archivaufnahmen in das Konzept der «Sekunden Shots» ein und «ermöglichen es so, die lebendigen Facetten der Stadt zu veranschaulichen».

Der Film wurde am Dienstag, den 1. Juni im Freiburger Kino Rex einem Publikum bestehend aus politischen, touristischen und wirtschaftlichen Akteuren Freiburgs präsentiert. Er wird in den nächsten Monaten der «Post-Pandemie»-Phase in den sozialen Netzwerken der Stadt, in den öffentlichen Verkehrsmitteln und bei Veranstaltungen ausgestrahlt und ermöglicht es, Menschen aus anderen Regionen, Touristen, künftigen Studierenden und Unternehmern die Stadt Freiburg von ihrer besten Seite zu entdecken.

Verantwortlich bei der Stadt Freiburg: Alexandre Brodard (Verantwortlicher Kommunikation), David Stulz (Stadtschreiber), Thierry Steiert (Stadtammann); verantwortlich bei Franz&René: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Tatiana Python (Beraterin), Yoann Cosson (Creative Direction), Gianluca Terzini (Art Director), Sven Jungo (Graphic Designer, Produktionsleiter); Produktion: Take Off Productions (Filmproduktion), Thomas Stahel (Sound Design). (pd/eh)