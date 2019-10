Neu bietet der Fachgaragen-Autoverbund Autofit für seine Garagen und deren Kunden eine Online-Dating-Plattform für Service- und Reparaturarbeiten. Der Online-Terminplaner mache es dem Wagenbesitzer ganz einfach, ein passendes Date für seinen «Liebling» in einer Werkstatt zu finden. Um das neue Onlinetool von Autofit bekannt zu machen, hat die Agentur am Flughafen eine Kampagne entwickelt, bei der es «mätscht», wie es in einer Mitteilung heisst.

Nicht nur Männchen und Weibchen, Herrchen und Hündchen, sondern auch Auto und Mechaniker müssen zusammenpassen, um eine innige Beziehung zueinander aufzubauen. Ein «Mätsch» mit Autofit-Garagisten sei also garantiert. Die on- und offline ausgesteuerte Kampagne sorge mit Bannern, Social Media Ads, Kinowerbung und Radiospot für Reichweite in der Deutschen und Französischen Schweiz sowie Traffic auf der Landingpage und in den Garagen.

Autofit ist ein Verbund unabhängiger Fachgaragen. Mit rund 280 Partnern sei es eines der grössten Multimarken-Netzwerke der Schweiz. Bei Autofit-Garagisten seien Kunden mit Fahrzeugen jeder Marke, jeden Alters und jeder Ausführung willkommen. Die Mechaniker kümmern sich dabei um die Wagen ihrer Kunden, als wären es ihre eigenen, heisst es in einer Mitteilung weiter.

