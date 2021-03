Kreative wurden eingeladen am Projekt mitzuarbeiten. «Begegnungen – Blumen von Melanie begegnen Menschen oder Begegnungen aller Art!» war das vorgegebene Thema. Gesucht wurden viele spannende, lebendige, spontane oder inszenierte Momente. Mit sich selber, mit dem Überbringen von Blumen, dem Begleiten von Lebenssituationen oder ganz freie Inszenierungen. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.









Alle Teilnehmenden konnten sich bei MJR Blumen zur Inspiration abholen. Über 20 Kreative haben bis jetzt ihre Arbeiten eingereicht. Und es werden laufend mehr. Das Projekt wird über Social Media, auf der Website von MJR und zu einem späteren Zeitpunkt von einem Kunstmagazin, Plakaten und einer Ausstellung begleitet.

Verantwortliche Agentur: Studio Thom Pfister; verantwortlich bei MJR: Melanie JeanRichard (Inhaberin), Isabella Bühler, Niels Blaesi, Martina Walther (Illustration), Annette Fischer, Jonas Kambli, Lea Moser, Urs Bigler, Ursula Sprecher, Sabina Bösch (Fotografie). (pd/lol)