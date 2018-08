Am Samstag ist wieder Street Parade. Für viele Zürcherinnen und Zürcher heisst dies: nichts wie raus aus der Stadt. Die Firma Arrigoni Sport will diesen Menschen ein actiongeladenes Alternativprogramm. Serviceplan Suisse zeichnet verantwortlich für die Bewerbung der Aktion.

Das Raven ist nicht jedermanns Sache. Auch wenn es am Street-Parade-Wochenende jeweils so scheint, als wäre ganz Zürich im Tanz-Fieber. Viele Zürcherinnen und Zürcher heisst Street Parade aber auch: nichts wie raus aus der Stadt. Sie nutzen die Gelegenheit für einen Ausflug. Diesen Insight hat das Motorradcenter in Zusammenarbeit mit Serviceplan Suisse zum Anlass genommen, seine Mietfahrzeuge mit einer Rabattaktion zu bewerben. Egal ob Raver oder Biker – so sollen Glücksgefühle an diesem Wochenende bei allen Beteiligten garantiert sein, heisst es in einer Mitteilung von Serviceplan.

Verantwortlich bei der Arrigoni Sport GmbH: Cédric Kiener (Marketing); verantwortlich bei Serviceplan Suisse: Raul Serrat (Executive Creative Direction), Nicolas Vontobel, Thomas Lüber (Creative Direction), Dieter Boller (Text), Denis Schwarz, Daniel Hesse (Art Direction), Dominic Häuptli (Beratung). (pd/maw)