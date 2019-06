Cannes Lions 2019: Spot aus Brasilien tanzt sich an die Spitze

Anlässlich des Cannes-Lions-Festivals veröffentlicht Youtube eine Spezialausgabe des YouTube Ads Leaderboard. Damit kürt Youtube die weltweit zehn beliebtesten Werbevideos seit dem Festival des Vorjahres. Insgesamt wurden die Top-Ten-Videos 388 Millionen Minuten lang angesehen und verzeichnen über 276 Millionen Views.

«Die Gewinner des Rankings setzen genau auf die Komponenten, die Werbung erfolgreich machen: Seien es grosse Emotionen, Humor, ein starkes Staraufgebot – oder eine Kombination dieser drei Elemente», wird Roya Zeitoune, touTube Culture & Trends Lead EMEA, in der Mitteilung zitiert.

Dass die Top-3 aus Brasilien, Ägypten und den USA stammen, beweise: Kreative Werbevideos aus verschiedensten Ländern würden weltweit an Bedeutung gewinnen. Auch Vietnam und Indien platzieren sich im Leaderboard, wie es in einer Mitteilung heisst.



10. Galaxy Note9: Fortnite Supply Drop

Mediaagentur: Starcom



9. Bosch: #LikeABosch

Mediaagentur: OMD; Kreativagentur: Jung von Matt/Alster



8. Nike: Crazy Dream

Mediaagentur: SapientRazorfish; Kreativagentur: Wieden & Kennedy



7. Turkish Airlines: LEGO presents the safety video

Mediaagentur: People Initiative; Kreativagentur: Warner Bros



6. Shopee: Shopee Birthday Sale Blackpink

Mediaagentur: In-house; Kreativagentur: In-house



5. Apple: iPhone XS — Growth Spurt

Mediaagentur: OMD; Kreativagentur: TBWA\MAL



4. LG Vietnam

Mediaagentur: VietBuzzAd (VBA); Kreativagentur: VietBuzzAd (VBA) and HSAd Vietnam



3. Orange: Orange Go

Mediaagentur: Leo Burnett Cairo; Kreativagentur: UM 7 Cairo



2. Amazon: Not everything makes the cut

Mediaagentur: Rufus; Kreativagentur: Lucky Generals and Amazon Internal Creative Team



1. Coca Cola: Vai no Gás

Mediaagentur: JWT & Kolab/McCann; Kreativagentur: JWT



