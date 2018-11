Ob Berufsmilitär oder Graffitikünstler: Junge Musliminnen und Muslime in der Schweiz sind aufgrund ihrer Herkunft, Religionszugehörigkeit oder Lebensweise tagtäglich den gängigen Klischees ausgesetzt. Die digitale Kampagnen-Plattform Swiss Muslim Stories unter der Trägerschaft des Vereins Muslimische Jugend Schweiz (UMMAH) soll dies nun ändern. Zudem wollen die Initianten eine positive Ergänzung zum aktuellen Islamdiskurs bieten.

Jenseits der üblichen Klischees zeigt Swiss Muslim Stories das Leben von Schweizer Musliminnen und Muslimen in all seiner Vielfalt, mit all den Schwierigkeiten und Erfolgen. Ein Projektteam aus Forschenden und Studierenden verschiedener Hochschulen der Deutschschweiz zeichnet verantwortlich für die Umsetzung des Projektes, wie es in einer Mitteilung heisst.



Herz der Kampagne ist eine interaktive Online-Plattform, die auch in der Umsetzung neue Wege geht. In verschiedenen Kurzfilmen stellen die Porträtierten ihre Leidenschaften vor und erzählen, was sie bewegt. Auf der Website dienen ergänzende Informationen zu den verschiedenen Werdegängen als Orientierungshilfe für Jugendliche auf der Identitätssuche.

Militärkarriere, Studium oder Fluchthintergrund: Die Lebenswege der Porträtierten könnten nicht unterschiedlicher sein. Sie haben jedoch alle gemeinsam, dass sie einen Beitrag zur Gestaltung der Gesellschaft leisten wollen. Das Projekt richtet sich gegen polarisierende und extreme Stimmen, die den Ausschluss von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Religionszugehörigkeit oder Lebensweise fordern. Insgesamt zehn Portraits wurden gefilmt, diese werden bis Ende 2018 regelmässig veröffentlicht – begleitet von Kurzclips auf Social Media.

Im Rahmen der Prävention gegen Radikalisierung im Internet verfolgt das Projekt das Ziel, alternative Narrative für Jugendliche in der Orientierungsphase zu finden. Das Projekt wird unter anderem vom Bundesamt für Sozialversicherungen (Plattform Jugend und Medien), der Fachstelle für Rassismusbekämpfung, der Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons Zürich und Mercator Schweiz unterstützt.

Realisiert wurde die Kampagne von Freundliche Grüsse in Zusammenarbeit mit dem Projektteam von Swiss Muslim Stories.

Realisiert wurde die Kampagne von Freundliche Grüsse in Zusammenarbeit mit dem Projektteam von Swiss Muslim Stories.